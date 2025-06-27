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Все лето в Самаре при поддержке администрации города проходят уличные мероприятия в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе». В городских парках, на набережной и других общественных пространствах уже состоялось более 100 событий: это бесплатные спортивные тренировки, творческие мастер-классы, кинопоказы под открытым небом в кинотеатре «Филин» и др.



Для детей в городских парках проходят интерактивы, творческие мастер-классы по рисованию и декоративному творчеству от Детской картинной галереи, Литературно-мемориального музея имени Горького,муниципальных библиотек, школ искусств и др. Музей Эльдара Рязанова и МВЦ «Самара Космическая» регулярно проводят для жителей города тематические экскурсии. Так, в июне они могли побывать на экскурсии-прогулке «Звезды кинематографа в Самаре», познакомиться с передвижной выставкой художника Владимира Клюжева или узнать о развитии ракетостроения.



Представителей «серебряного возраста» каждую неделю ждут в парке Победы, где серию летних мероприятий подготовил Дворец ветеранов. Гости могут поиграть в шахматы, побывать на танцевальной ретро-площадке, на утренней гимнастике и др. Более 30 фильмов с начала июня - а в их числе шедевры мирового кинематографа и современные патриотические фильмы - уже посмотрели гости кинотеатра под открытым небом «Филин». Он работает до конца летнего сезона на Самарской набережной.



Для любителей спорта в Самаре открыты пять площадок проекта «Самара в движении». На Первомайском и Ленинградском спусках набережной, в парках им.Ю.Гагарина и 50-летия Октября они могут бесплатно заниматься йогой, зумбой, боксом, волейболом, гимнастикой, настольным теннисом, а также попробовать себя на полосе препятствий, которая установлена на пл.Куйбышева. Отметим, что за актуальным расписанием тренировок можно следить в группе https://vk.com/samaravdvizhenii.



Полная программа мероприятий в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе» на неделю доступна на сайте администрации Самары ССЫЛКА. Также ежедневно афиши мероприятий публикуются в группе администрации города ВКонтакте https://vk.com/samaraadm.

Фото: администрация Самары