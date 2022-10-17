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Все больше волонтеров присоединяются к движению «Шьем для НАШИХ. Тольятти». На помощь добровольцам приходят представители бизнеса, которые предоставляют мастерицам-любительницам помещения и оборудование, а также берут на себя раскрой и пошив толстовок, термобелья и другой одежды для мобилизованных жителей региона.

На днях более 450 теплых балаклав были доставлены активом Фонда ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика» в одну из частей региона, где проходят боевое слаживание бойцы, призванные на воинскую службу. Изготовить их наряду с другими волонтерами вызвалась вместе с подругами владелица мебельного производства из Тольятти Марина Сборнова.



- Имея свой швейный цех и оборудование, не хотелось оставаться в стороне в это трудное для страны время. Все наши ребята - чьи-то братья, чьи-то сыновья. Поэтому мы решили сделать для них что-то от души, - рассказала Марина Валерьевна.



Заместитель командира батальона 15-й бригады 2-й гвардейской армии, депутат Самарской губернской Думы Дмитрий Холин передал всем женщинам-волонтерам, которые стараются поддержать наших бойцов, слова искренней благодарности. Он выразил уверенность, что тепло женских рук согреет каждого военнослужащего, получившего сшитую с такой любовью балаклаву:



- Нам нужно, чтобы нас ждали, чтобы гордились защитниками Отечества. Тогда у нас появляется смысл находиться здесь. А раз так - значит, есть смысл быстрее победить и вернуться к вам, дорогие наши, любимые женщины.

Фото: скриншрт видео