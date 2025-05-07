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Накануне 80-летия Великой Победы в самарском Росреестре прошло праздничное мероприятие «Письма Победы». Сотрудники регионального Росреестра представили литературно-музыкальную композицию, прочитав поэтические строки – письма с фронта своим близким, а также исполнив песни военных лет.

Фронтовые письма... Пожелтевшие от времени треугольники со штемпелями полевой почты. Каким спасением были во время войны эти весточки! Дошедшие до наших дней они - словно привет из далекой военной поры. За каждой такой строчкой стояла человеческая жизнь... Прошло время и теперь – это архивные документы, по которым мы читаем страницы нашей истории.

«Такие мероприятия способствуют формированию представления об истории переписки в военные годы, о письмах тех лет как неотъемлемой части жизни нашего народа, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Геннадиевна Суздальцева. – Они расширяют знания молодежи о войне, заинтересовывают её неизвестными историческими фактами, воспитывают уважение к защитникам Родины».

Фото: Управление Росреестра по Самарской области