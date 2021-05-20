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В Самарской Публичной библиотеке состоится лекция с кинопоказом «Жуткое и его двойник: "Пустой триумф" Стива Секены»

20 мая 2021 14:42
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На второй встрече цикла «Кино и психоанализ» речь пойдет о том, как в фильме «Пустой триумф» проявилась эстетика «жуткого».

На второй встрече цикла «Кино и психоанализ» речь пойдет о том, как в фильме «Пустой триумф» проявилась эстетика «жуткого», описанная Фрейдом в одноименной статье, а после лекции состоится показ фильма.
О чем лекция

Одно из самых сложных и притягательных для творческой интерпретации понятий из лексикона Зигмунда Фрейда – жуткое (unheimlich). С трудом поддающееся адекватному переводу на русский язык, это понятие, разработанное в одноимённой работе 1919 года, выражает такой тип психологического опыта, который не полностью совпадает с состояниями испуга, страха или ужаса. Работая с феноменом «жуткого», венский аналитик зашел на пограничную территорию психоанализа и теории искусства, что позволило расширить язык современной эстетической теории. «Жуткое» оказалось востребовано для описания опытов модернистских художников, а также оказалось продуктивным для более тонкого понимания некоторых типов кино-продукции.

«Пустой триумф» венгерского иммигранта Стива Секелы – один из фильмов, работающий с эффектами «жуткого», воплощает это эмоциональное состояние в формате «нуара». В фильме рассказывается история, в которой вор-рецидивист после неудавшегося ограбления нелегального казино скрывается и случайно узнаёт о существовании известного психоаналитика, который как две капли похож на него…

25 мая, вторник, 18:30, Самарская публичная библиотека (Куйбышева, 95).

О фильме расскажет Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Цена билета 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Лекция идёт примерно полчаса. После лекции смотрим фильм «Пустой триумф» (реж. Стив Секели, 83 мин), передает пресс-служба Музея Рязанова.

 

Теги: лекция кинопоказ Музей Рязанова

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