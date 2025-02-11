В Самарской области ветеранам СВО помогают вернуться к мирной жизни

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Служба занятости региона помогает участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни, оказывая содействие в профобучении, поиске работы или открытии собственного дела.

Сергей Валиуллов из Тольятти 10 лет служил в Вооруженных силах Российской Федерации. С первого дня специальной военной операции выполнял боевые задачи на передовой. В прошлом году был серьезно ранен. Вскоре после реабилитации специалисты центра занятости населения Тольятти помогли ему найти новую работу. Теперь он трудится в департаменте городского хозяйства в должности ведущего специалиста по благоустройству. Параллельно получает второе высшее образование по направлению «Муниципальное и государственное управление».

«Тольятти для меня – родной город, - поделился Сергей Валиуллов. - Как военнослужащий, я привык к порядку. И теперь хочу заняться наведением порядка в родном городе. Сейчас работаем по национальному проекту, занимаемся формированием современной городской среды».

Сергей занимается проектами по преображению набережной в Комсомольском районе Тольятти, Парка Победы и Центрального парка. По словам руководства, работа сложная, требует системного подхода и твердой дисциплины. Сотрудников с опытом боевой службы здесь особенно ценят.

Ветеранам СВО служба занятости региона помогает комплексно. За каждым обратившимся закрепляют персонального куратора. Кадровый консультант готовит индивидуальный план поиска работы.

«В этот план включаются все меры поддержки, которые помогут в дальнейшем участнику СВО найти работу, - рассказала начальник отдела территориального центра занятости населения г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский Наталья Гриванова. - Это может быть и социальная адаптация на рынке труда, и профессиональное обучение, и психологическая поддержка, и профориентация. Также в план может включаться организация самозанятости».

Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Сегодня для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 года в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.

Фото: Минтруд Самарской области