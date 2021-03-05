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Накануне Международного женского дня в Самарской области проходит традиционная весенняя акция «Будьте красивы!». Пятый год подряд накануне 8 марта волонтеры от имени инициатора акции - депутата Госдумы Евгения Серпера – на улицах городов и районов губернии поздравляют женщин с наступающим праздником и вручают им цветы и подарки.

По словам организаторов, основная идея акции заключается в том, чтобы создать вокруг представительниц прекрасной половины человечества праздничную атмосферу, подчеркнуть их красоту, женственность и очарование. По мнению депутата, подобные инициативы помогают повысить настроение и поймать праздничную волну. «В начале весны всегда хочется проявлять особую заботу о наших прекрасных дамах, и Международный женский день – отличный повод для этого. Но при этом важно всегда помнить, что настоящий мужчина должен заботиться о женщинах не только по праздникам, а ежедневно»,- уверен он.

Евгений Серпер также принял участие в акции. Он вручил несколько праздничных презентов и поздравил женщин с наступающим весенним праздником.

«Мы всегда встречаем 8 марта с особыми чувствами. Этот день символизирует любовь, нежность, красоту, олицетворяет начало весны, радость жизни и новые надежды. Для мужчин это еще один повод признаться в любви, восхититься женским очарованием, поблагодарить наших мам, жен, дочерей, сестер, любимых, бабушек за то, что они у нас есть»,- отметил народный избранник.

Евгений Серпер также адресовал искренние слова признательности всем женщинам – за доброту, душевную щедрость, нежность, заботу и умение делать мир вокруг лучше и светлее: «Пусть в жизни каждой женщины будет как можно больше солнца, улыбок и цветов, пусть наступающая весна подарит больше ярких красок и искренних чувств! Желаю праздничного весеннего настроения, исполнения желаний, гармонии, благополучия, счастья и любви!»