В Самаре продолжается мониторинг амбулаторных больных COVID-19

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Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до полного выздоровления.



Путем домового обхода и телефонных звонков управляющие микрорайонами контролируют, как соблюдают самоизоляцию COVID-инфицированные жители.



По состоянию на 18 февраля в Советском районе 569 амбулаторных больных.



«На сегодняшний день в моем микрорайоне 25 амбулаторных больных. Всех «подопечных» обхожу в ежедневном режиме – утром и вечером. Общаемся по домофону, а при необходимости поддерживаю с ними контакт по телефону», - рассказала управляющий микрорайоном «ОСМ Советский 22» Евгения Шестакова.



Тем, кто отказывается соблюдать самоизоляцию, может грозить штраф. С начала 2022 года в Советском районе выявлено 4 таких нарушителя. По ним составлены материалы, которые далее направлены в Отдел полиции 3 для принятия решения.

Фото: администрация Самары