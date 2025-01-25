В России предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить в течение двух лет ребенка

269

Представители строительной индустрии предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Такая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на петербургскую газету «Фонтанка».

Предложение направлено на повышение демографии, а также на помощь застройщикам. Мера предусматривает, что пары без детей могут получить льготную ипотеку под 6% годовых, однако при этом они обязаны родить ребенка в течение двух лет. Если паре не удастся родить ребенка, ставка изменится на рыночную.

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов объяснил, что преимущество инициативы заключается в том, что Центробанк ожидает заметного снижения ставки. Он подчеркнул, что если у пары не получится за два года родить ребенка, то за это время процент по ипотеке станет значительно ниже, чем нынешние 22-24%.

Фото: freepik.com