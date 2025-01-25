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В России предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить в течение двух лет ребенка

25 января 2025 16:48
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Если паре не удастся родить ребенка, ставка изменится на рыночную.

Представители строительной индустрии предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Такая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет  «Газета.Ru» со ссылкой на петербургскую газету «Фонтанка».

Предложение направлено на повышение демографии, а также на помощь застройщикам. Мера предусматривает, что пары без детей могут получить льготную ипотеку под 6% годовых, однако при этом они обязаны родить ребенка в течение двух лет. Если паре не удастся родить ребенка, ставка изменится на рыночную.

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов объяснил, что преимущество инициативы заключается в том, что Центробанк ожидает заметного снижения ставки. Он подчеркнул, что если у пары не получится за два года родить ребенка, то за это время процент по ипотеке станет значительно ниже, чем нынешние 22-24%.

 

Фото:  freepik.com

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