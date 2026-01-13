Я нашел ошибку
В Самаре стартовал городской этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба»
Село Малое Ишуткино Самарской области стало лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Врио министра цифрового развития и связи региона Сергей Одобеску перечислил преимущества МАХ
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Врио министра цифрового развития и связи региона Сергей Одобеску перечислил преимущества МАХ

94
Врио министра цифрового развития и связи региона Сергей Одобеску перечислил преимущества МАХ

На конец декабря 2025 года, по информации пресс-службы национального мессенджера МАХ, в мессенджере зарегистрировались 80 миллионов человек. МАХ превращается в уникальный «ключ доступа» к цифровым государственным услугам и финансовым сервисам. «Например, он необходим для доступа в Госуслугам, - рассказал Сергей Одобеску. - Функционал сервиса в ближайшей перспективе должен расшириться до уровня «цифрового паспорта»: например, уже сейчас через МАХ можно подтвердить возраст. Эти функции реализованы в цифровом ID профиле. С ноября 2025 года крупные отели начали тестировать заселение в отель через МАХ». 
Врио министра напомнил, что в мессенджере предусмотрен инструмент юридической подписи при помощи «Госключа». Также QR-код из мессенджера необходим студентам многих вузов как электронный студенческий билет. На отечественной платформе, куда мигрировал «Сферум», происходит общение учителей, учеников и родителей. Все домовые чаты УК перенесены в МАХ. 
Государственные банки также не коммуницируют с клиентами в иностранных мессенджерах, переведя все уведомления и общение на российскую платформу.  «Естественно, именно в МАХе происходит общение и внутри Министерства цифрового развития и связи Самарской области, - подчеркнул Одобеску. – Это объясняется не просто рекомендациями Минцифры РФ, но и безопасностью использования мессенджера. Первое преимущество – экономия трафика. Крупнейшие операторы обнулили тарификацию для госмессенджера и при нулевом балансе. Второе – доступность сервиса даже при введении временных ограничений мобильной связи при угрозе атак БПЛА. Роскомнадзор внес МАХ в «белые списки» в числе первых».
Для безопасности пользователей в мессенджере используют собственный протокол шифрования, а данные хранятся на российских серверах, что снижает риск утечки персональных данных и обеспечивает безопасность.

 

Фото: министерство цифрового развития и связи СО

Самара

