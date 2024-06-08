Врио губернатора Вячеслав Федорищев намерен провести прогулку по Самаре

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Как стало известно «Ъ-Волга», врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев намерен провести 8 июня прогулку вместе с экс-главой региона Дмитрием Азаровым. Об этом сообщил источник в облправительстве.

Нынешний руководитель региона со своим предшественником хочет посмотреть историческую часть Самары и волжскую набережную.

Ранее господин Федорищев анонсировал оценку благоустройства Самары, сфотографировал грязь на тротуаре на ул. Молодогвардейской.

Вячеслав Федорищев был назначен врио губернатора Самарской области 31 мая 2024 года. Это произошло после того, как бывший глава региона Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке.