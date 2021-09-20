Временно закрывается проезд для транспорта по ул. Громовой в Самарской области

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Ограничение будет действовать с 21 сентября до завершения работ по устройству примыкания улиц Куйбышева и Громовой.

Разворот на данном перекрестке разрешен.

Маршрут от существующего путепровода через железную дорогу в сторону Самары останется прежним – по однополосному съезду под эстакадой.

В Тольятти теперь можно попасть двумя способами: по вновь возведенному кольцевому пересечению, двигаясь затем по ул. Коммунистической, либо, проехав по существующей транспортной развязке на 976-м км М-5 до съездов на Обводную дорогу Тольятти.

ФКУ «Поволжуправтодор» приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования установленных дорожных знаков.