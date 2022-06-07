В регионе прошли рейдовые мероприятия по выявлению «тонированного транспорта»

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За минувшие выходные дни к ответственности привлечено более 600 водителей, управляющих транспортными средствами, на которых установлены тонированные и затемненные стекла.

С пятницы 3 июня по воскресенье 5 июня текущего года сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели комплекс мероприятий по выявлению административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные и затемненные стекла.

В ходе рейдов дорожными полицейскими по всему региону выявлено 618 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки. В присутствии сотрудников полиции устранили нарушение 303 автовладельца. Остальным инспекторы выдали требования о прекращении противоправных действий, в случае повторного нарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Несмотря на ранее выписанные требования, 16 жителей губернии не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Региональная Госавтоинспекция отмечает, что «тонирование» стекол значительно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду, в условиях дождя и в темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО