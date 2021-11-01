Врачи: вегетарианство может негативно повлиять на иммунный ответ на прививку

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Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.

Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.

"Вакцина от COVID-19 ставится с целью выработки антител на вирус. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку", - сказал врач-терапевт Тимур Асанов.

По его словам, в ходе формирования иммунитета очень важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов - вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.

С мнением Асанова о том, что питание вегетарианцев из-за отсутствия в рационе полноценных белков может негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, согласилась врач-терапевт Мария Владимирова.

"Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - сказала Владимирова.

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