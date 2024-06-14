Врач дерматолог рассказала об ошибках лечения солнечных ожогов

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Существуют множество распространенных ошибок при попытках лечить солнечные ожоги, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи. Об этом 14 июня дерматолог Наталия Гайдаш рассказала радио Sputnik, пишут "Известия".

Гайдаш сказала, что ни в коем случае нельзя смазывать ожоги жиром или пытаться досрочно избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже.

«Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже пленку, и под этой пленкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике <...> Если есть волдыри, не надо их принудительно вскрывать, надо дать возможность им самим вскрыться. А когда они все-таки вскрылись, лучше аккуратно маникюрными ножницами корочки убрать, чтобы не было раздражающего действия», — пояснила Наталия Гайдаш.

По ее словам, первое, что нужно сделать в случае солнечного ожога, — это холодное влажное обертывание.

«Нужно просто взять и обернуться в какую-то пропитанную водой ткань, это первый момент. Второй — это увлажняющие средства с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если уже есть отек и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление», — советует Гайдаш.

Фото: pxhere.com