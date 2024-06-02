Врач-терапевт назвала пять часто выявляемых несуществующих болезней

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Вегетососудистая дистония (ВСД), дисбактериоз, микронефролитиаз, авитаминоз и остеохондроз являются наиболее часто диагностируемыми заболеваниями, которых не существует. Об этом рассказала врач-терапевт, заместитель главврача медицинского центра «Будь Здоров» Анна Жукова, пишут "Известия" со ссылкой на агенмтво «Прайм».

По ее словам, ВСД является лидером среди диагнозов, которые доктора ставят, когда «ничего не ясно, нет времени разбираться, но поставить что-то нужно и лечить тоже». Его нет в Международной классификации болезней (МКБ-10), однако врачи упорно продолжают диагностировать ВСД, если пациент жалуется на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль и повышенную потливость.

При этом за этими симптомами могут скрываться серьезные заболевания, несвоевременное лечение которых может привести в серьезным последствиям, предупредила Жукова.

Так называемый дисбактериоз является нарушением функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), баланса микрофлоры кишечника под действием каких-то факторов. Истинная причина этого состояния кроется в конкретной патологии ЖКТ, и ее нужно лечить, а не просто пить пробиотики или соблюдать диету, указала она.

Что касается остеохондроза, это заболевание официально существует в МКБ-10, однако его часто диагностируют взрослому человеку без тщательного обследования, когда речь идет о дегенеративно-дистрофических и возрастных изменениях в костно-мышечной системе и хрящевой ткани межпозвонковых дисков. Ювенильный остеохондроз же связан с нарушением нормального роста и развития костей на фоне быстрого роста детей и подростков, пояснила врач. Когда этот диагноз ставят взрослому человеку, причина, вероятно, в других состояниях.

Микронефролитиаз, или же песок в почках, чаще всего является начальной стадией мочекаменной болезни без дискомфорта и симптомов. Жукова рекомендовала пройти консультацию уролога, чтобы избежать развития заболевания.

Кроме того, среди несуществующих заболеваний часто диагностируют авитаминоз. Терапевт объяснила, что это связанное с дефицитом тех или иных микро- и макроэлементов состояние, которое может обусловлено другими серьезными соматическими патологиями.

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