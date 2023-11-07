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Врач рассказала целесообразно ли лечиться народными средствами при простуде

7 ноября 2023 21:41
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Она отметила, что в лечении простудных заболеваний предпочтительно использовать более действенные и проверенные средства.

Использование горчичников, растирание уксусом или спиртом скорее может навредить, чем облегчить самочувствие при простуде, предупредила в разговоре с «Известиями» 7 ноября врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.

Она отметила, что некоторые люди предпочитают, прежде всего, лечение народными средствами, поскольку они кажутся им более естественными для организма, чем медикаментозные препараты.

«В первую очередь, вспоминаются горчичники. Предполагается, что местный согревающий эффект и ощущение тепла от них облегчат кашель, ломоту в теле и ускорят выздоровление. Однако горчичники не оказывают влияния на простудное заболевание, т.е. инфекцию, вызываемую респираторными вирусами», — пояснила Стольная.

По ее словам, горчичный порошок — это растительный препарат, содержащий в своем составе аллилизотиоцианат. Ощущение тепла и жжения достигается благодаря химической реакции и локальному усилению кровоснабжения. Результатом этого может стать химический ожог или аллергическая реакция, проявляющаяся даже спустя несколько часов.

Кроме того, как обратила внимание врач, чтобы сбить температуру без медикаментов, иногда используют растирание кожи тела и конечностей уксусом или спиртом. Однако это небезопасно, поскольку тоже может привести к химическому ожогу.

Если же говорить про растирание, обертывание тела влажной прохладной тканью, то эффективность этой процедуры научно не доказана, стоит ориентироваться на собственные ощущения, добавила специалист.

«Следующее популярное народное средство — это картофельные или травяные «ингаляции» при кашле и насморке. Вдыхание паров от картошки или травяных отваров заключается в прогревании горла, пазух носа с последующим ожидаемым облегчением дыхания. Вместо этого есть риск ожога лица, слизистых ротоглотки и дыхательных путей горячим паром. Воспаление также усиливается от воздействия тепла, что может усугубить течение заболевания. Такой метод избавления от насморка, как закапывание сока лука или чеснока в носовые ходы, может привести к сухости и ожогу слизистых», — предупредила врач.

Она отметила, что в лечении простудных заболеваний предпочтительно использовать более действенные и проверенные средства. При повышенном потоотделении во время болезни нужно восполнять запасы жидкости в организме обильным питьем несладких напитков: простой воды, чая, морсов. Если появился насморк, то рекомендуется делать аккуратный туалет полости носа солевым раствором — подойдет 0,9% физиологического раствора хлорида натрия.

Для уменьшения кашля, по ее словам, важно соблюдать питьевой режим, контролировать влажность воздуха в доме, которая должна быть 45–60%, а также периодически проветривать помещение. При сухом кашле, который мешает сну, допустимы ингаляции физиологическим раствором через небулайзер на ночь.

«Прием парацетамола или ибупрофена поможет снизить температуру тела и облегчить самочувствие, если у вас нет аллергии на данные препараты. Жаропонижающие препараты допустимы и при ломоте в мышцах, суставах или головной боли — стоит ориентироваться на свое самочувствие и не ждать ухудшения симптомов. Помните, если температура выше 38 градусов не сбивается, появляются одышка, интенсивные боли в грудной клетке и нарушение сознания, рекомендуется вызывать скорую медицинскую помощь», — резюмировала специалист.

 

Фото:   freepik.com

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