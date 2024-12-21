Врач рассказала о пользе и вреде холодца

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Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о пользе и вреде холодца.

«Холодец богат белком — основным строительным материалом для клеток. Также в его составе есть цинк и железо, необходимые для правильного кроветворения и поддержки иммунитета, витамины группы B, лизин — аминокислота, которая помогает кальцию как следует усваиваться в организме. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье костей», — отмечает Кашух.



По ее словам, несмотря на все полезные свойства, чрезмерное употребление холодца может оказать негативное влияние на здоровье. Это блюдо обладает высокой жирностью и может способствовать увеличению уровня холестерина в крови. Тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни или подагры, стоит осторожно добавлять его в свой рацион. Кроме того, в процессе приготовления холодца используется много соли, что может привести к отекам и увеличению артериального давления.

«Хранить холодец следует не более трех дней в холодильнике, а сочетать его можно с хлебом, гренками или горячими блюдами, такими как отварной и ли запеченный картофель», — подытожила Кашух.

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