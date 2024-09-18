Врач рассказал, к чему может привести недостаток или избыток марганца в организме

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Марганец — один из микроэлементов, играющих ключевую роль в поддержании здоровья, несмотря на то что его нужно совсем немного, он важен для обмена веществ, развития костей и работы нервной системы. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал «Известиям» о том, к чему может привести недостаток или избыток этого вещества в организме человека.

«Марганец необходим для нормального функционирования ферментов, участвующих в метаболизме углеводов, аминокислот и холестерина, также он защищает клетки от разрушения свободными радикалами, играет важную роль в синтезе белков и превращении пищи в энергию, участвует в минерализации костной ткани и синтезе коллагена, способствует укреплению костей и сохранению подвижности суставов. Этот микроэлемент регулирует передачу нервных импульсов и синтез таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин, влияет на настроение и когнитивные функции», — объяснил врач.

Он обратил внимание на то, что организм неспособен самостоятельно вырабатывать марганец, поэтому его необходимо получать извне — с пищей или добавками. Основными его источниками являются продукты растительного происхождения: крупы, орехи, бобовые, зеленые листовые овощи, чай. По словам Иванова, некоторое количество марганца содержится в питьевой воде.

«Для взрослых мужчин и женщин рекомендуемая норма марганца составляет примерно 2,5–5 мг в сутки. Однако во время беременности и лактации потребность в марганце может увеличиваться», — заметил эксперт.

Он предупредил, что его недостаток может привести к остеопорозу, то есть снижению прочности костной ткани и повышенному риску переломов, ухудшать когнитивные функции, вызывать раздражительность и проблемы с координацией движений.

«Избыток марганца чаще связан с бесконтрольным приемом биологически активных добавок или с профессиональными вредностями. Так, работники металлургических, горнодобывающих и химических предприятий, где используется марганец, подвержены риску хронического отравления этим элементом через дыхательные пути. Избыток марганца опасен для нервной системы, так как он может накапливаться в головном мозге, вызывая различные неврологические расстройства», — предупредил врач.

Кроме того, избыток марганца может негативно влиять на работу печени и почек, вызывать головные боли, слабость и раздражительность, уточил он.

«Наиболее естественный и безопасный способ получить достаточное количество марганца — это разнообразно питаться и включать в рацион все пищевые группы (источники белков, жиров, углеводов, клетчатки). При этом важно учитывать, что термическая обработка может снижать количество марганца в продуктах, поэтому имеет смысл в каждый прием пищи добавлять свежую зелень, овощи или орехи», — заключил врач.

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