Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион

Осенний сезон открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион, однако правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств. Об этом «Известиям» сообщила врач-эксперт по УЗД «ИНВИТРО» Олеся Ступак.

Тыква полезна практически в любом виде, но некоторые методы обработки позволяют максимально сохранить ее ценность.

«Свежая сырая тыква содержит большое количество витаминов и ферментов, что делает ее идеальным ингредиентом для салатов, смузи и свежевыжатых соков. Вареный овощ отличается легкой усвояемостью организмом, а тыквенные семечки богаты белком, полезными жирами и минеральными веществами», — отметила врач.

Самым эффективным способом приготовления эксперты считают запекание при температуре ниже 180 градусов. Такой термический режим минимизирует потерю важных нутриентов, включая бета-каротин, витамины C и E, а отсутствие лишних жиров и сахара сохраняет низкую калорийность продукта.

Тыква обладает уникальным витаминно-минеральным составом: витамин А поддерживает здоровье зрения и кожи, витамины группы B укрепляют нервную систему, витамин C усиливает иммунную защиту, калий нормализует сердечную деятельность, фосфор укрепляет костную ткань, железо предотвращает развитие анемии, а каротиноиды проявляют мощные антиоксидантные свойства.

Благодаря этому комплексу полезных веществ овощ оказывает положительное воздействие на зрение, сердечно-сосудистую систему, пищеварение и даже улучшает качество сна за счет содержания триптофана, стимулирующего выработку серотонина и мелатонина.

Неправильно приготовленная тыква может нанести вред здоровью. При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит с низкой кислотностью, колит или язвенная болезнь, овощ способен раздражать слизистую оболочку. Людям с обострением хронического панкреатита или желчнокаменной болезнью следует избегать употребления тыквы из-за ее способности стимулировать двигательную активность желудка, что может провоцировать болевые приступы. При наличии аллергических реакций в анамнезе также рекомендуется воздержаться от этого продукта.

Специалист рекомендует придерживаться умеренности в потреблении тыквы. Взрослым можно употреблять около 200–300 г приготовленного овоща в день, тогда как детям лучше ограничиться 100 г не чаще трех раз в неделю.

