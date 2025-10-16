Я нашел ошибку
Главные новости:
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
К счастью, погибших и пострадавших нет.
ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
17 октября в Культурном центре «Универ Студия».
Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион

16 октября 2025 22:25
80
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.

Осенний сезон открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион, однако правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств. Об этом «Известиям» сообщила врач-эксперт по УЗД «ИНВИТРО» Олеся Ступак.

Тыква полезна практически в любом виде, но некоторые методы обработки позволяют максимально сохранить ее ценность.

«Свежая сырая тыква содержит большое количество витаминов и ферментов, что делает ее идеальным ингредиентом для салатов, смузи и свежевыжатых соков. Вареный овощ отличается легкой усвояемостью организмом, а тыквенные семечки богаты белком, полезными жирами и минеральными веществами», — отметила врач.

Самым эффективным способом приготовления эксперты считают запекание при температуре ниже 180 градусов. Такой термический режим минимизирует потерю важных нутриентов, включая бета-каротин, витамины C и E, а отсутствие лишних жиров и сахара сохраняет низкую калорийность продукта.

Тыква обладает уникальным витаминно-минеральным составом: витамин А поддерживает здоровье зрения и кожи, витамины группы B укрепляют нервную систему, витамин C усиливает иммунную защиту, калий нормализует сердечную деятельность, фосфор укрепляет костную ткань, железо предотвращает развитие анемии, а каротиноиды проявляют мощные антиоксидантные свойства.

Благодаря этому комплексу полезных веществ овощ оказывает положительное воздействие на зрение, сердечно-сосудистую систему, пищеварение и даже улучшает качество сна за счет содержания триптофана, стимулирующего выработку серотонина и мелатонина.

Неправильно приготовленная тыква может нанести вред здоровью. При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит с низкой кислотностью, колит или язвенная болезнь, овощ способен раздражать слизистую оболочку. Людям с обострением хронического панкреатита или желчнокаменной болезнью следует избегать употребления тыквы из-за ее способности стимулировать двигательную активность желудка, что может провоцировать болевые приступы. При наличии аллергических реакций в анамнезе также рекомендуется воздержаться от этого продукта.

Специалист рекомендует придерживаться умеренности в потреблении тыквы. Взрослым можно употреблять около 200–300 г приготовленного овоща в день, тогда как детям лучше ограничиться 100 г не чаще трех раз в неделю.

 

Фото:  pxhere.com

Весь список