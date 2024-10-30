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Врач-эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба

30 октября 2024 22:22
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Количество пищевых волокон в ржаной муке почти в два раза превышает таковое в белой пшеничной муке высшего сорта.

В черном хлебе содержатся ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза. Об этом врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина рассказала 30 октября, пишут "Известия".

«Такой хлеб содержит чуть больше полезного жира, чем белый, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, помогают снизить риски развития атеросклероза, уменьшают инсулинорезистентность, частично снимают воспалительные процессы в организме», — сказала специалист в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, черный хлеб полезнее белого и с точки зрения пищевой ценности. Количество пищевых волокон в ржаной муке почти в два раза превышает таковое в белой пшеничной муке высшего сорта. Калошина отметила, что они помогают испытывать чувство насыщения, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира и способствуют росту полезной микрофлоры. При этом она добавила, что белая мука также может быть цельнозерновой.

По словам Калошиной, можно попробовать изделия из муки пророщенной пшеницы. В таком белом хлебе содержание пищевых волокон может сравниться с черным. При этом калорийность белого и черного хлеба практически одинаковая, сообщает 360.ru.

 

Фото:   pxhere.com

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