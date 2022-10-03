Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим.
Врач дала советы, как бороться со стрессом и бессонницей
Гоминидами называют семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян.
Нобелевская премия по медицине присуждена ученому из Швеции за исследование вымерших гоминидов
По словам источника, компания сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах» тех, кто готов переехать в другие страны.
Forbes: Nvidia решила закрыть офис в России
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Краснодара".
Игорь Осинькин: Если есть игра, очки обязательно придут
Соперниками БК «Самара» сегодня, 3 октября, стали многократные чемпионы страны - ЦСКА.
Дмитрий Азаров: "Большой баскетбол вернулся в наш регион".
В ходе мероприятия наградили педагогических работников образовательных учреждений Почетными грамотами.
В Самарской филармонии поздравили работников образования
В следующем, 12 туре, "Крылья Советов" в Москве сыграют со "Спартаком".
"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" сыграли с "Краснодаром" вничью – 0:0
Автор - молодой самарский художник-график, предпочитающий подписывать свои работы творческим именем Neramozus.
В СОУНБ начнёт работу выставка «За гранью вменяемости»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.57
2.27
EUR 54.39
1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач дала советы, как бороться со стрессом и бессонницей

3 октября 2022 23:52
102
Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим.

Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна, об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова, сообщает РИА Новости.

"Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений", — рассказывает она.

Врач настоятельно рекомендует:

— контролировать питание: только три сбалансированного приема пиши;

— исключить плотный ужин за три часа до сна и больше употреблять такие продукты как сыр, шпинат и курятину;

— избегать употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна;

— избавляться от любых негативных мыслей;

— принимать душ под прохладной водой перед сном.

Если вы проснулись среди ночи — главное, не паниковать. Сомнолог рекомендует не думать о времени в такие моменты и гнать от себя любые негативные мысли, а после расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное.

Однако, если вы понимаете, что вам ничего не помогает, то следует незамедлительно обратиться к специалисту.

"Помните, от качества сна зависит ваше психологическое и физиологическое состояние", — заключила Сурненкова.

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
312
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
347
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
3 октября 2022  12:59
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
300
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
3 октября 2022  12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
821
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
3 октября 2022  12:39
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
267
Весь список