Врач дала советы, как бороться со стрессом и бессонницей

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Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна, об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова, сообщает РИА Новости.

"Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений", — рассказывает она.

Врач настоятельно рекомендует:

— контролировать питание: только три сбалансированного приема пиши;

— исключить плотный ужин за три часа до сна и больше употреблять такие продукты как сыр, шпинат и курятину;

— избегать употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна;

— избавляться от любых негативных мыслей;

— принимать душ под прохладной водой перед сном.

Если вы проснулись среди ночи — главное, не паниковать. Сомнолог рекомендует не думать о времени в такие моменты и гнать от себя любые негативные мысли, а после расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное.

Однако, если вы понимаете, что вам ничего не помогает, то следует незамедлительно обратиться к специалисту.

"Помните, от качества сна зависит ваше психологическое и физиологическое состояние", — заключила Сурненкова.

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