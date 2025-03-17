В Правительстве Самарской области родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В пятницу, 14 марта, в Правительстве Самарской области состоялась церемония передачи государственных наград родным бойцов, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Награды, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, передал родным и близким военнослужащих председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
За самоотверженность, проявленную при исполнении долга, орденом Мужества посмертно награждены:
рядовой Петр Глушонков,
старшина Владимир Голованченков,
старший сержант Николай Емелин,
рядовой Дмитрий Жильцов,
рядовой Ильдар Идрисов,
рядовой Ян Марков,
старший лейтенант Эдуард Мишуткин,
рядовой Андрей Рыженков,
рядовой Сергей Трушин.
Фото: администрация Самары