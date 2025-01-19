В Петербурге сосед спас пенсионерку от передачи аферистам почти 5 млн рублей

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Житель Петербурга не позволил пенсионерке перевести деньги мошенникам, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

С женщиной связались мошенники и под видом сотрудников телекоммуникаций выманили у нее данные. Пенсионерку уговорили передать курьеру более 4,9 миллиона рублей.

Когда женщина спускалась, чтобы передать деньги, на нее обратил внимание сосед. Мужчина забрал у нее телефон, позвонил сыну пенсионерки и вызвал полицию.

Сотрудники МВД задержали 17-летнего молодого человека из Новосибирска, который приехал забирать деньги. На данный момент подросток находится в изоляторе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.