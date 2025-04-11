В первом квартале 2025 года в России резко снизились продажи крепкого алкоголя.

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Об этом рассказали участники рынка.

«Розничные продажи крепкого алкоголя в России в первом квартале 2025 года сократились на 10–12% в годовом выражении», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что основной причиной стали высокие цены, вызванные увеличением акцизов и минимальных розничных цен.

Продажи водки, коньяка и бренди упали на 4,5–10%, а акцизы на спирт выросли на 15%. Средняя цена алкоголя в рознице увеличилась на 13%, что заставило покупателей обращаться к более дешевым вариантам, включая самогоноварение, спрос на которое возрос на 5%, пишет Ура.ру.