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Воспитанников Дома ребенка при ИК-15 поздравили с Новым годом

28 декабря 2021 18:03
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В свою очередь ребята порадовали гостей своим активным участием в новогоднем представлении. Они читали стихи, пели песни и танцевали.

Начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов и председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский поздравили воспитанников Дома ребенка при ИК-15 с Новым годом.

Вместе с ними на новогодний утренник поздравить ребят приехали Президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, члены Общественного совета Нина Дюкова и Антон Чегодаев.

Они пожелали детям и их родителям крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в добрых начинаниях.

В свою очередь ребята порадовали гостей своим активным участием в новогоднем представлении. Они читали стихи, пели песни и танцевали. Тон праздника задавали Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик.

В завершении мероприятия каждый ребенок получил долгожданный подарок.

В Доме ребенка при исправительной колонии №15 содержаться дети осужденных-женщин до 3-х летнего возраста. На сегодняшний день здесь проживает 25 воспитанников. В детском учреждении созданы все комфортные условия для совместного проживания матерей с детьми, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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