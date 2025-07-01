Восемь блогеров из Самарской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

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Подведены итоги отбора на программу «Министерство контента». Не имеющий аналогов в России спецпроект разработан проектом «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Мастерской управления «Сенеж» при поддержке пяти федеральных ведомств. Из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Среди них – восемь жителей Самарской области. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны.

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» – одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России – это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны – здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм – при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Заявки на участие в программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Самарской области подали 165 жителей, из которых восемь ярких авторов вошли в число сильнейших.

В направлении «Культура и творчество» от Министерства культуры РФ вошла Ульяна Старикова — участница трёх сезонов проекта «ТопБЛОГ». В её блогах сочетаются любовь к литературе, книгам и визуальному искусству. Она развивает направление book-контента и хочет через «Министерство контента» найти новые пути для самореализации и профессионального роста: «Для меня важно стать частью трека «Министерство контента» от проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей. Хочу получить больше опыта и практики в профессиональной сфере деятельности, а также проявить себя и свои навыки на обширную аудиторию. Главная мечта связана с посвящением себя искусству и творчеству. Благодаря уже полученному образованию знаю не понаслышке, что очень важно двигаться вперёд и продолжать обучаться новому на постоянной основе, передавать свои знания и опыт остальным. Ну и, конечно же, хочется ещё больше знакомств в любимой сфере».

В направлении «Здоровье» при поддержке Министерства здравоохранения РФ регион представят два амбассадора «ТопБЛОГ». Фарид Айнутдинов из Новокуйбышевска ведёт спортивный блог с аудиторией в сотни тысяч подписчиков. Он показывает, что спорт может быть интересным, динамичным и полезным без треш-контента, а блогинг — способом популяризировать здоровый образ жизни: «Мой блог несёт идею позитивного отношения к спорту. Хочу делиться опытом, как говорить о ЗОЖ с юмором и драйвом». Второй представитель направления — Андрей Мазуров из Тольятти. Тренер, блогер и финалист трёх сезонов «ТопБЛОГ», он использует медиа, чтобы рассказывать о спорте глазами тренера, родителя и управленца. Его блог помогает продвигать собственную школу, учеников и идею спорта как важной составляющей жизни каждого.

В треке «Агротехнологии» от Минсельхоза РФ регион представит Илья Ятманкин — фермер и блогер, заместитель руководителя организации «Народный фермер» в Самарской области. Его ферма насчитывает 200 голов крупного рогатого скота и собственный цех переработки молока, а в соцсетях Илья рассказывает, как инновации меняют традиционное животноводство. «Моя цель — показать, что современное фермерство может быть не только прибыльным, но и интересным, а блог — это способ вдохновить других идти в сельское хозяйство».

В направлении «Наука и образование», курируемом Министерством науки и высшего образования РФ, выступают сразу четыре участника. Гор Шушанян, научный сотрудник, молодой предприниматель, популяризатор науки и инженерного образования ведёт телеграм-канал «Шушанян. Наука и предпринимательство» и развивает инженерные кружки для школьников. Он считает, что блогинг — это мощный способ делать науку ближе и интереснее для молодёжи. Валентина Мантуленко — педагог с более чем 20-летним стажем. Её блог — это размышления о ценностях, образовании, смысле жизни. Татьяна Старостина делится в соцсетях космическим контентом: рассказывает о просветительских форматах, сотрудничает с музеями и популяризирует Роскосмос. Она хочет вдохновлять молодёжь через научные проекты и медиа. Екатерина Касаринская пришла в блогинг из сферы НКО и продолжает работать с этой аудиторией: её контент — полезный и прикладной для коллег из общественного сектора, с акцентом на инструменты, которые действительно работают.

Участников ждёт обучение у ведущих экспертов медиасферы в Мастерской управления «Сенеж», а затем – командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте https://topblog.rsv.ru.



Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»