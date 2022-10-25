Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области

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В понедельник, 24 октября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств региона.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко традиционно доложил об остановке на территории области. За прошедшую неделю произошло 82 техногенных пожара, погибших нет. Зафиксировано 3 пожара в результате пала сухой травы, которые были ликвидированы в первые сутки. По данным Приволжского УГМС, на предстоящей неделе в области сохранятся низкие температуры воздуха.

«В период похолодания возникают дополнительные риски пожаров, актуальной остается тема отравления угарным газом. Всем ответственным службам, главам территорий нужно быть во внимании по учреждениям социальной сферы, многоквартирным домам», – поставил задачу председатель областного Правительства. Он напомнил, что до 1 ноября в муниципалитетах должны завершиться все плановые работы по перекладке коммунальных сетей: «Прошу проконтролировать сроки завершения и сроки восстановления благоустройства на этих территориях, чтобы в зиму войти в нормальном состоянии».

При обсуждении статуса реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в Самарской области Виктор Кудряшов поручил руководителям министерств и ведомств сосредоточить внимание в целом на освоении средств: «До конца года осталось около двух месяцев, уже нужно завершать приемку работ, оформлять субсидии, что тоже требует определенного времени. Абсолютное большинство органов власти с этой задачей справляются. Там, где есть отставание, прошу ускориться».

О мерах социальной поддержки, оказываемой семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, на оперативном совещании доложил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на каждую семью военнослужащего создаются социальные паспорта, на основании которых в индивидуальном порядке оказывается поддержка по всем направлениям.

Соцпаспорта на семьи мобилизованных начали поступать с 7 октября. Медицинская помощь их близким оказывается ежедневно, с выделением отдельного времени для прохождения плановых профилактических мероприятий. Медицинскими организациями отработано более 35% поступивших обращений в рамках соцпаспортов.

На базе Самарского областного центра медицины катастроф организован пункт социально-психологической работы с членами семей мобилизованных граждан.

Оказываются меры поддержки по линии министерств: психологическая, материальная помощь, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, оформление мер социальной поддержки, помощь на основании социального контракта, оказание реабилитационных услуг, обеспечение средствами реабилитации, постановка на надомное обслуживание и так далее.

Во взаимодействии с администрациями муниципалитетов ведется мониторинг потребности членов семей военнослужащих в трудоустройстве и оказывается необходимое содействие.

Чтобы близкие мобилизованных имели возможность лично задать свои вопросы, с семьями проводятся коллективные встречи, создан их график по всем муниципалитетам. Главы территорий каждую семью мобилизованных держат на личном контроле.

«Очень важно, что эта работа проводится на системной основе, что каждой семье оказывается индивидуальное внимание», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

О проводимой работе по обеспечению потребности в специалистах региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса рассказала министр труда‚ занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. В настоящее время служба занятости отрабатывает обеспечение кадровой потребности 58 региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса, за каждым закреплен персональный куратор, который осуществляет адресное ежедневное взаимодействие с руководителем кадровой службы.

В настоящее время работа по обеспечению предприятий кадрами проводится по нескольким направлениям. Организовано широкомасштабное информирование о наборе на предприятия. Так, например, в рамках проводимого мультимедийного автомарафона «Автоваз рулит!» центрами занятости в первоочередном порядке предлагались вакансии АО «АВТОВАЗ» и остальных предприятий оборонно-промышленного комплекса. В службу занятости обратились 2,5 тысяч человек, предложено около 100 вакансий ОПК. Акция прошла в городских округах Тольятти, Жигулевск, Самара, Сызрань, Отрадный, Новокуйбышевск, Октябрьск, Чапаевск, Кинель и Похвистнево.

Проводится непосредственный набор персонала: проведена выборка безработных и ищущих работу граждан по профессиям, востребованным на предприятия ОПК – 1329 человек из них были направлены на собеседования; проводятся выезды мобильных центров занятости как пунктов рекрутинга персонала. Информация о потребности по ряду предприятий направлена в трудоизбыточные регионы, а также регионы, в которых расположены аналогичные предприятия, осуществляющие высвобождение работников, начата работа по продвижению вакансий предприятий ОПК на межрегиональных ярмарках вакансий.

В результате проведенной работы на предприятия фактически трудоустроены, а также находятся в процессе оформления трудовых отношений 2658 человек. В проработке находится механизм привлечения на предприятие студентов старших курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования, который позволит точечно привлекать работников определенных профессий.