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Волонтёры Победы Самарской области стали участниками Международного слёта потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград»

15 апреля 2025 10:56
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Волонтёры Победы Самарской области стали участниками Международного слёта потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград»

С 6 по 10 апреля в городе Калининград состоялся Международный слёт потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград». Это памятное мероприятие было приурочено к 80-летию штурма крепости Кёнигсберг в рамках Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Слёт собрал вместе 100 потомков из 47 регионов России и зарубежных стран, успешно прошедших конкурсный отбор. Самарскую область представляли Надежда Роднова и Алина Никифорова.

«В процессе подготовки конкурсной заявки мне помогали родственники. Мои тёти и дяди из разных городов помогали готовить материал о нашем дедушке Михаиле Ивановиче Крайнове. А когда мы увидели имя нашего Героя на стене памяти в Калининграде, то не смогли сдержать слёз радости», - рассказала Надежда Роднова.

На протяжении трёх дней потомки участников Восточно-Прусской операции посещали места боевой славы своих Героев, погружались в историю стратегической военной наступательной операции 1945 года, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Благодаря моему дедушке - Михаилу Ивановичу Крайнову, в нашей семье хранится Медаль «За взятие Кёнигсберга». Он редко делился военными историями, считая, что в войне нет ничего романтичного. Однако он с большой теплотой вспоминал о красоте природы Калининградской области и её «соседок». Поэтому я всегда мечтала приехать и увидеть это своими глазами. Для меня быть «Внуком Победы» - очень значимое событие в жизни. Это замечательная возможность не только проявить свои волонтёрские качества, но и узнать больше о Великой Победе, истории нашей страны и её героях», - отметила Надежда Роднова.

В рамках мероприятий слёта особое внимание было уделено обмену опытом по вопросам изучения и сохранения истории семьи. В частности, участники Слёта рассказали, как они хранят память о подвигах своих Героев, ставших частью Восточно-Прусской операции.

«Я впервые была на столь крупном слёте в качестве участника. Сказать, что мне понравилось - это ничего не сказать! Меня переполняют положительные эмоции! Мне очень повезло с командой и тим-лидером, за время слёта у меня появилось много новых приятелей и знакомых по всему миру. Я узнала много интересных фактов, касающихся штурма Кёнигсберга. Программа была насыщенная, поэтому времени заскучать попросту не было. Сам Калининград мне безумно понравился, и я очень надеюсь, что прилечу туда вновь», - поделилась впечатлениями о слёте Алина Никифорова.

В день 80-летия штурма Кёнигсберга, участники мероприятия сопроводили памятные и праздничные события, приуроченные к значимой дате. Ранним утром добровольцы возложили цветы к памятнику 1200 гвардейцам, посвящённому воинам 11-й Гвардейской армии РККА ВС СССР, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года в ходе Великой Отечественной войны. Вместе с первыми лицами региона и представителями иностранных делегаций добровольцы почтили память погибших Героев минутой молчания.

Организаторами слёта выступили Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Правительство Калининградской области при поддержке Министерства молодёжной политики Калининградской области, а также Ресурсного центра добровольчества Калининградской области.

 

Фото предоставлено СРО «Волонтеры Победы».

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