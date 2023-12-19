Волонтеры Управления Росреестра по Самарской области помогли приюту для животных

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Несколько лет подряд коллектив Управления Росреестра по Самарской области помогает приюту бездомных животных «Участие». В преддверии Нового года волонтеры вновь поехали помочь четвероногим друзьям.

В приюте «Участие» живут более 300 собак и 45 кошек. Его сотрудники и питомцы всегда безмерно благодарны добрым сердцам за оказанную им помощь. И эти знаки внимания к его подопечным спасают ни одну жизнь!

Сотрудники самарского Росреестра привезли в приют для животных большой гуманитарный груз - хлопчатобумажную ветошь для подстилок щенкам, а также собакам-инвалидам, которые проживают здесь постоянно и, возможно, будут жить до конца жизни.

Было доставлено много сухих и влажных кормов для многочисленного подопечного приюта. Прокормить животных и не дать им погибнуть от голода и холода - что может быть лучшим поступком в эти суровые зимние дни!