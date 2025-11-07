Я нашел ошибку
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
В Москве волейболисты из Самарской области обыграли МГТУ.
«Нова» одержала четвертую победу в пяти матчах Суперлиги
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что фиджитал спорт способствует комплексному развитию школьников.
Минпросвещения России и Федерация фиджитал спорта договорились вместе развивать функционально-цифровой спорт в школах
Снежана Надежкина стала победителем по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».
Аспирантка ПривГУПС победила во всероссийском конкурсе «УМНИК-2025»
На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
Волонтеры самарского Росреестра приняли участие в форуме "Россия - спортивная держава"
Студентов призвали критически относиться к предложениям «быстрого заработка» и строго соблюдать закон.
В Самаре полицейские провели профилактическое мероприятие со студентами
Самарская область вошла в ТОП-10 Индекса активности регионов в ИИ за 2024-2025 год.
Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Волонтеры самарского Росреестра приняли участие в форуме "Россия - спортивная держава"

7 ноября 2025 12:11
81
На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Молодежный совет и члены профсоюза самарского Росреестра стали волонтерами на одном из центральных событий в спортивной жизни страны - Международном форуме "Россия - спортивная держава" (РСД), мероприятия которого прошли на площадке «Солидарность Самара Арена».

13-й по счету спортивный форум стал центром для обсуждения актуальных вопросов на тему: "Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе". В Самару прибыло более 20 зарубежных делегаций и более 100 спортивных активистов: министров спорта, руководителей национальных олимпийских комитетов.

На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России». Гольф в России молодой и постоянно развивающийся вид спорта. Волонтеры научили ребят разным техникам игры в гольф. Школьники получили массу положительных эмоций.

«Мы счастливы, что нам довелось принять участие в организации значимого спортивного события не только для города и региона, но и для всей нашей страны, – отметил член Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра Сергей Гаршин, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области. 

 

Фото предоставили пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

