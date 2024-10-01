Володин: отказ от рождения детей не попадает под закон о чайлдфри в России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он высказался в беседе с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Володин успокоил россиян, которые боятся попасть под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Он подчеркнул, что нежелание женщины иметь детей не является наказуемым.

Спикер Госдумы уточнил, что целью нового законопроекта является пресечение деструктивного контента, который способен повлиять на решение личности о рождении детей. По его мнению, без решения этой проблемы невозможно улучшить демографию в стране.

Володин также назвал пропаганду бездетности социально опасным явлением и уточнил, что ее продвигают США. Он указал, что Россия является огромной страной, а американская идеология опасна для нее. «Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения», — заключил он.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. По его мнению, следует изучить, действительно ли это движение оказывает влияние на общественное мнение.