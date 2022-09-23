Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации

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Военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин издал приказ об объявлении частичной мобилизации, которая началась в стране 21 сентября по указу Президента России Владимира Путина, сообщает sovainfo.ru.

В приказе сказано, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, проживающие в Самарской области и имеющие мобилизационные предписания или получившие повестки военных комиссариатов, должны явиться в пункты в указанные сроки.



Гражданам в запасе, временно проживающим в регионе, надо немедленно уехать к месту прописки и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности - в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете.



В приказе также говорится о том, что руководителям организаций независимо от форм собственности следует освободить призывников от работы и службы. Произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в пункты.



За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.