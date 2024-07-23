Военные следователи провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов среди водителей общественного транспорта в Самаре

271

Военные следователи провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов среди водителей общественного транспорта.

23 июля офицеры военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону, в местах стоянок общественного транспорта Самары, провели рейдовое мероприятие по выявлению среди водителей бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 14 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые были препровождены в военный комиссариат Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону