Военные автоинспекторы ЦВО за время обильных снегопадов в ПФО оказали помощь более 200 водителям

150

Военные автоинспекторы Центрального военного округа в ходе несения дежурства за время обильных снегопадов в регионах Приволжского федерального округа оказали помощь более 200 военным и гражданским водителям на дорогах.

Экипажи ВАИ вытаскивали попавшие в снежный плен автомобили и буксировали неисправные машины в ближайшие населенные пункты.

В Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях, Республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртии военнослужащие были переведены на усиленный режим работы, на маршрутах патрулировало более 200 инспекторов ВАИ и свыше 70 единиц техники.

Фото: пресс-служба ЦВО