Военнослужащим воинского соединения города Тольятти разъяснили нормы жилищного законодательства

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Начальник территориального отдела «Самарский» Центрального филиала ФГАУ «Росжилкомплекс» Игорь Самсонов принял участие во встрече заместителя военного прокурора Центрального военного округа полковника юстиции Вячеслава Зайцева с военнослужащими воинского соединения города Тольятти.

В рамках встречи начальник территориального отдела разъяснил военнослужащим нормы действующего законодательства в жилищной сфере, предоставил информацию об обеспечении жилыми помещениями как служебного типа, так и для постоянного проживания, огласил условия получения жилищной субсидии и правила участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

В своем выступлении Игорь Самсонов отметил, что задача «Росжилкомплекса» – создание лучших условий для жизни военнослужащих и их семей. Он напомнил, что ФГАУ «Росжилкомплекс» создано для перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом Министерства обороны России. В настоящий момент в структуре учреждения семь филиалов.

«Это позволит контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда Минобороны, а также сократить время на распределение и заселение жилых помещений благодаря автоматизации процессов», - заключил он.

Основной целью деятельности «Росжилкомплекса» является обеспечение реализации полномочий Министерства обороны Российской Федерации в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил РФ, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру их службы.