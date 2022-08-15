Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани разыскивают без вести пропавшего подростка
Передовые проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на «Армии-2022»
Рыночная стоимость выявленного нефтепродукта составляет около 1,5 млн рублей. 
Недекларирование более 25 тысяч литров нефтепродуктов выявили самарские таможенники
66 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
В результате ДТП пострадали три пассажирки одного из автобусов.
В Тольятти столкнулись два пассажирских автобуса
Сборная Самарской области стала победителем турнира в дисциплине «спорт глухих».
Завершились первые Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области сохранится жара +30, +32 С
Теперь она предстанет перед судом.
Жительница Октябрьска задержана во время сбыта наркотиков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет в Самаре

15 августа 2022 12:12
269
В ходе мероприятия будет организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники гвардейской общевойсковой армии.

19 августа 2022 года с 11 часов утра на аэродроме Кряж в Самаре начинает свою работу военно-технический форум «Армия-2022». Торжественное открытие форума состоится в 11:00. Посетить форум, который продолжит свою работу до 21 августа включительно, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.

В ходе мероприятия будет организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной химической и биологической защиты, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ.

На аэродроме будут продемонстрированы бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.

Помимо этого, на форуме впервые покажут уникальную экспозицию трофеев, добытых военнослужащими общевойсковой армии в ходе специальной военной операции на Украине. Среди них будут представлены ПТРК «Джавелин», гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военная форма, экипировка и атрибутика Украинских националистических батальонов.

Для гостей форума запланированы культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ возможностей военной техники и вооружения, выполнение нормативов ГТО и сборки-разборки автоматов Калашникова, сообщает пресс-служба ЦВО.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
2693
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
780
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
691
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1186
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
609
Весь список