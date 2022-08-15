Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет в Самаре

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19 августа 2022 года с 11 часов утра на аэродроме Кряж в Самаре начинает свою работу военно-технический форум «Армия-2022». Торжественное открытие форума состоится в 11:00. Посетить форум, который продолжит свою работу до 21 августа включительно, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.

В ходе мероприятия будет организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной химической и биологической защиты, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ.

На аэродроме будут продемонстрированы бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.

Помимо этого, на форуме впервые покажут уникальную экспозицию трофеев, добытых военнослужащими общевойсковой армии в ходе специальной военной операции на Украине. Среди них будут представлены ПТРК «Джавелин», гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военная форма, экипировка и атрибутика Украинских националистических батальонов.

Для гостей форума запланированы культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ возможностей военной техники и вооружения, выполнение нормативов ГТО и сборки-разборки автоматов Калашникова, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО