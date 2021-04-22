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Во второй половине ночи и утром 23 апреля в Самарской области ожидается туман

22 апреля 2021 22:24
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Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине ночи и утром 23.04.2021 местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: туман

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