Во всех трамваях и троллейбусах Самары планируют установить камеры  видеонаблюдения

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В Самаре улучшилась ситуация, связанная с детским дорожно-транспортным травматизмом, а также значительно уменьшилось число очагов аварийности на дорогах местного значения, сообщает горадминистрация.

Для повышения безопасности необходимо укомплектовать общественный транспорт системами видеонаблюдения. 183 единицы подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление» уже имеют камеры, установленные не только в водительских кабинах, но и в пассажирских салонах. 22 троллейбуса, которые будут поставлены в этом году в рамках нацпроекта БКАД, согласно техническому заданию, доставят в Самару уже с видеооборудованием. В дальнейшей перспективе с камерами должны быть все 660 единиц транспорта «ТТУ».

«Установка сертифицированного оборудования только в одном трамвае или троллейбусе обходится минимум в 90 тысяч рублей. На весь оставшийся парк в общей сложности уйдет порядка 38,5 миллионов рублей. Поэтому работа в этом направлении будет выполняться постепенно. В условиях снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса доходы предприятия, соответственно, уменьшились. Однако, мы будем изыскивать собственные средства, чтобы в первую очередь оснастить электротранспорт, который следует по крупнейшим магистралям: по Ново-Садовой – трамваи и по Московскому шоссе – троллейбусы. Вместе с тем, учтем и другие наиболее востребованные и длинные городские маршруты», - пояснил директор «ТТУ» Самары Михаил Ефремов.

Фото из открытых источников