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Во всех 14 регионах ПФО начали работу аналоги федерального кадрового проекта «Время героев»

11 марта 2025 18:21
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В основу инициативы легли наработки субъектов Федерации по успешной адаптации вернувшихся с СВО военнослужащих.

По поручению Главы государства Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программы – аналога федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах. С предложением расширить федеральную кадровую программу на региональный уровень Президент России выступил на Съезде партии «Единая Россия» 14 декабря 2024 года.

В основу инициативы легли наработки субъектов Федерации по успешной адаптации вернувшихся с СВО военнослужащих. В ПФО в числе таких регионов – Самарская область, где с 1 октября прошлого года для участников специальной военной операции по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева реализуется «Школа героев». Программа предусматривает мероприятия по профессиональному образованию, развитию навыков и трудоустройству участников спецоперации и членов их семей. Первый поток уже объединил 45 участников, которые проходят обучение, развивая управленческие компетенции.

24 февраля стартовал прием заявок на участие во втором потоке региональной программы, он продлится до 27 марта на официальном сайте правительства Самарской области. На сегодняшний день уже подано свыше 300 заявок.

По состоянию на 10 марта текущего года в регионах ПФО для участия в региональных кадровых программах «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек. По итогам оценочных мероприятий в ПФО планируется отобрать 745 человек и 360 – в резерв из действующих ветеранов спецоперации.

«На передовой наши герои проявляют мужество, стойкость и верность Отечеству. Многие готовы дальше приносить пользу России на гражданской службе. Они могут проявить себя в самых разных направлениях: от экономики и социальной сферы до культуры и спорта. Хотим усилить команду регионов ПФО достойными людьми», – сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Напомним, в мае прошлого года по поручению Президента Владимира Путина стартовало обучение слушателей первого потока федеральной программы «Время героев». Проект реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж», наставники – сотрудники Администрации Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств. Многие из 83 слушателей «Времени героев» уже получили высокие посты, среди них и заместитель полпреда Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Сейчас продолжает обучение при наставничестве полпреда подполковник полиции Иван Амиров, сообщает пресс-служба ПФО.

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