Во сколько обойдется приготовление той самой заливной рыбы в России в этом году?

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Bankiros.ru посчитал, во сколько обойдется приготовление той самой заливной рыбы в России и регионам в этом году. Цены на традиционное блюда анализировали, исходя из стоимости продуктов из мониторинга Росстата.В 2024 году заливная рыба продолжает оставаться одним из символов праздничного новогоднего стола в России, который напоминает о культовом фильме «Ирония судьбы или с легким паром». Несмотря на шутки о «гадости» этого блюда, приготовленная по правильному рецепту, заливная рыба способна удивить даже самых взыскательных гурманов. В новом материале мы расскажем, сколько стоит приготовить это традиционное блюдо в разных регионах России, и что влияет на стоимость ингредиентов.Для анализа мы использовали проверенный временем рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище», выпущенной в 1952 году. В основе рецепта – свежий судак, коренья, зелень и желе на основе бульона.

Цены на продукты в России в 2024 году

Цены на основные ингредиенты были взяты из мониторинга Росстата за ноябрь 2024 года. Отсутствующие данные дополнили с использованием интернет-источников: стоимость 10 граммов желатина составила 27 рублей, корня петрушки – 14 рублей за 10 граммов, лаврового листа – 15 рублей за 2 грамма. В результате расчета мы установили, что приготовление заливной рыбы в среднем обойдется россиянам в 437 рублей. Это лишь немного дороже, чем в 2023 году, когда стоимость составляла 435 рублей.Влияние на рост цен оказало подорожание ключевых ингредиентов: так, цена на мороженую неразделанную рыбу выросла с 224 до 265 рублей за килограмм, а стоимость зелени за 100 граммов увеличилась с 75 до 87 рублей. Несмотря на это, заливная рыба остается доступным и вкусным выбором для праздничного меню.В следующем разделе мы подробно разберем, как меняется стоимость блюда в зависимости от региона проживания и где приготовить заливную рыбу выгоднее всего.

Цены на продукты в регионах России

В каких регионах цены вышеЦены на приготовление заливной рыбы в России значительно варьируются в зависимости от региона, отражая различия в стоимости продуктов, транспортных расходов и уровня жизни.Самые высокие расходы наблюдаются в удаленных и труднодоступных регионах. Так, в Чукотском автономном округе приготовление этого блюда обходится в среднем в 628 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 609 рублей. Немного ниже, но также высокие цены фиксируются в Ненецком автономном округе, где расходы составляют около 602 рублей.В Калининградской области цена блюда в среднем 545 рублей. В столице, городе Москве, средняя стоимость приготовления достигает 538 рублей, что также достаточно высоко, по сравнению с другими регионами.В каких регионах цены нижеНаиболее доступными цены являются в южных и центральных частях страны. В Волгоградской и Белгородской областях затраты составляют около 328 рублей, в Пензенской области – 327 рублей, а в Республике Дагестан – 323 рубля. Самая низкая стоимость приготовления заливной рыбы зарегистрирована в Еврейской автономной области, где она составляет 278 рублей.В ряде регионов цены более умеренные. Например, в Хабаровском крае приготовление заливной рыбы стоит около 354 рублей, в Карачаево-Черкесской Республике – 349 рублей, а в Липецкой области – 345 рублей. Похожий уровень расходов наблюдается в Республиках Карелия и Калмыкия – 343 рубля.