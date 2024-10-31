Во ФлагманВет отметили праздник осени и тыкв фотосессией с пушистиками

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Ветеринарный центр «ФлагманВет» совместно с просветительским проектом «Вот он – Пес!» устроили хвостикам самый настоящий подарок, отметив праздник осени и тыкв в оригинальной обстановке.

В фотосессии приняли участие питомцы, в том числе, выпускники ветцентра, которые обрели своих главных людей. Не секрет, что ежедневно в приют поступают новые и новые хвостики. В том числе, это породистые собаки, которых выбросили на улицу нерадивые хозяева.

Пушистые модели Грася, Айна, Хантер, Айк, Агат, Барни и Тима вместе со своими хозяевами на целый вечер стали актерами, исполнив роли приведений, сказочных героев, а также волшебных существ из миров Джоан Роулинг.

Ветцентр ФлагманВет благодарит за съемку фотографа Анастасию Ненашеву, за макияж – Ксению Киселеву, и, конечно, студию Times - за предоставленное помещение. Отдельное спасибо Анне Горбуновой, которая сшила чудесные банданы для собачек, а также юным моделям: Софии Зайцевой, Софии Алтаевой, Давиду Соболеву и Леониду Степкину.

Фото предоставлено пресс-службой ФлагманВет