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Во дворцах бракосочетаний Самары и Тольятти пройдут лекции «Государство для молодой семьи»

15 апреля 2022 14:17
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Цель – информирование граждан о мерах государственной поддержки семей, ориентация молодежи на осознанное супружество.

«Государство для молодой семьи» - это ежегодные лекции в интерактивном формате, принять участие в которых могут будущие молодожены, супружеские пары, состоящие в браке, а также те, кто только задумывается о создании семьи, но уже имеет устойчивые отношения.

Цель – информирование граждан о мерах государственной поддержки семей, ориентация молодежи на осознанное супружество, укрепление позитивного образа полноценной семьи, предоставление практического инструментария конструктивной конфликтологии, профилактика расторжения брака.

В Самарской области лекции проводятся в очном формате - на площадках Дворца бракосочетания г.о. Самара и Дворца бракосочетания г.о. Тольятти с онлайн-трансляцией на интернет-платформе webinar.ru.

Мероприятия организуются управлением ЗАГС Самарской области в рамках Концепции демографического развития страны и Десятилетия детства при участии представителей министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области, с привлечением практикующих семейных психологов.

Участники смогут пообщаться со спикерами, отработать с психологом моделируемые ситуации.

16 апреля лекция пройдет в 12:00 во Дворце бракосочетания
г.о. Самара по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 238 и на онлайн-площадке.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел.: 8 (846) 337-27-37 или в личном сообщении в группе ВКонтакте https://vk.com/zags_63.

 

Фото:   pixabay

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