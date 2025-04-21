Вниманию налогоплательщиков!

201

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru (http://www.nalog.ru/) размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику:

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля (подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru (http://www.nalog.ru/)). (http://www.nalog.ru/)

Обратите внимание, что неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:

- начисление пеней;

- привлечение к ответственности в виде штрафа;

- взыскание задолженности по налогу, а также пеней и штрафа через суд.

Фото: администрация Самары