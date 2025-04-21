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Вниманию налогоплательщиков!

21 апреля 2025 19:37
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Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru (http://www.nalog.ru/) размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику: 

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; 
- контролировать состояние расчетов с бюджетом; 
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; 
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; 
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля (подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru (http://www.nalog.ru/)). (http://www.nalog.ru/) 

Обратите внимание, что неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь: 
- начисление пеней; 
- привлечение к ответственности в виде штрафа; 
- взыскание задолженности по налогу, а также пеней и штрафа через суд.

 

Фото:   администрация Самары

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