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В Москве состоится VIII форум "Языковая политика в Российской Федерации"

21 ноября 2024 14:12
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В рамках форума состоится обсуждение актуальных вопросов государственной политики в сфере сохранения языкового многообразия РФ.

10-11 декабря в Москве состоится VIII форум "Языковая политика в Российской Федерации"

Форум проводится Федеральным агенством по делам национальностей в армках государственной программы РФ "Реалиация государственной национальной политики" и приурочен к 225-летию со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина.

В рамках форума состоится обсуждение актуальных вопросов государственной политики в сфере сохранения языкового многообразия РФ, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, а также механизмов поддержки и развития языков народов России в цифровом пространстве, влияния трансляции ценностей русской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья через русский язык и литературу.

В программе форума запланировано проведение пленарного заседания, экспертных встреч и тематических панельных сессий, награждение лауреатов VIII конкурса "Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия РФ "Ключевое слово" и конкурса лучших проектов в сфере реализации государственной национальной политики РФ "Лучшее в общее".

К участию в форуме приглашаются представители общественных организаций и учреждений, языковые активисты, переводчики, разработчики IT- проектов, этноблогеры, сотрудники интернет-СМИ на языках народов России, а также эксперты в области сохранения и развития языкового многообразия РФ.

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