Власти Самарской области получили новые рычаги контроля над казачьими объединениями

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Более 50 казачьих обществ и организаций губернии отныне будут контролироваться властями региона. По всей стране сейчас губернаторам передаются функции по согласованию и утверждению уставов казаков, этот процесс докатился и до Самары.

Положение о согласовании и утверждении губернатором уставов казачьих обществ опубликовано на сайте областного правительства 6 августа. Согласно документу, глава региона получает полномочия утверждать уставы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), а также окружных (отдельских) казачьих обществ. До сих пор казачьи уставы утверждались и подписывались органами МСУ.

Кроме того, губернатор будет лично согласовывать уставы окружных и войсковых казачьих сообществ, действующих на территориях двух и более субъектов РФ, одним из которых является Самарская область. Действия положения распространяются как на действующие, так и создаваемые казачьи общества, пишет Обозрение.

Перед тем как губернатор согласует документы, они должны быть приняты на казачьем круге и согласованы с войсковым атаманом. Если речь идет о войсковом обществе, устав должен согласовываться с атаманом Всероссийского казачьего общества. Глава региона рассматривает поданный устав в течение двух недель. Казачье общество может получить отказ, если документы на согласование будут поданы с нарушениями. Однако после исправления недочетов запрос может быть подан снова.

Новые правила начинают действовать по всей стране, они связаны с внесением изменений в федеральное законодательство и принятием в 2020 году Федеральным агентством по делам национальностей типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ.

Теперь всем казачьим обществам на территории Самарской области необходимо провести круги и принять новые уставы, внеся в них изменения в соответствии с типовой формой. Далее последует их государственная регистрация в Минюсте.

В Самарском окружном казачьем обществе, в состав которого входят все казачьи общества в регионе, такая работа уже ведется. Там состоялось совещание с атаманами, на котором обсуждалась в том числе необходимость внесения поправок в уставы казачьих обществ, а также новый порядок их согласования. Несколько первичных казачьих обществ также успели провести круги, остальным еще это предстоит.

На сегодняшний день в регионе действуют 42 казачьих общества и восемь казачьих организаций, которые насчитывают в своих рядах более 4 тысяч человек.

В «Белом доме» по поводу необходимости изменений указывают, что казачьи общества играют все большую роль в современном обществе, особенно это заметно на малых территориях, где казачество несет не только функцию поддержания правопорядка, но и является социально значимым явлением.