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Владимир Колокольцев наградил сотрудников за мужество и героизм при спасении людей

11 ноября 2024 17:59
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Обращаясь к награжденным, Глава ведомства подчеркнул, что именно такие люди, как они, всегда составляли славу и гордость Министерства внутренних дел.

«В МВД России состоялась торжественная церемония вручения 31 сотруднику органов внутренних дел из 17 регионов России государственных и ведомственных наград за мужество и героизм, проявленные при спасении людей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что мероприятие, проводимое в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, стало хорошей традицией:

«Это знак глубокого уважения руководства и личного состава МВД России к коллегам, которые своими решительными поступками подтвердили верность долгу и Присяге».

Обращаясь к награжденным, Глава ведомства подчеркнул, что именно такие люди, как они, всегда составляли славу и гордость Министерства внутренних дел:

«Профессия полицейского не только требует высокой квалификации и отточенных навыков, собранности и самоотдачи, но и предполагает работу в условиях повышенного риска. Сейчас можно с уверенностью сказать: героическими поступками вы показали, что обладаете всеми этими качествами. В основе ваших подвигов – хорошая подготовка, умение быстро реагировать на нештатную ситуацию, действовать грамотно и четко. Но самое главное – это преданность избранному делу, умение сопереживать, моральная ответственность перед собой, своими близкими и товарищами по службе».

Владимир Колокольцев обратил внимание, что в настоящее время в ряде регионов, особенно приграничных, полицейские выполняют возложенные на них обязанности в беспрецедентно опасных условиях:

«Киевский режим всеми силами пытается дестабилизировать обстановку, внушить мирным жителям неуверенность и страх. Несмотря на постоянные провокации, наши коллеги обеспечивают правопорядок, помогают гражданам, попавшим в беду. Они задерживают преступников, пресекают вылазки диверсантов, изымают арсеналы оружия. Такая самоотверженность является наглядным примером для всего многотысячного коллектива Министерства».

«В текущем году в целом по стране 659 сотрудников МВД России удостоены государственных наград и почти 15 тысяч – ведомственных»,

– сообщил Глава МВД России и выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь подходить к делу с высокой ответственностью, проявляя готовность к решению самых сложных задач.

В завершение выступления Владимир Колокольцев поблагодарил личный состав за компетентность, неравнодушие и пожелал сотрудникам крепкого здоровья, новых достижений в службе, а их семьям – добра и благополучия.

В своем ответном слове награжденный медалью «За спасение погибавших» старший госавтоинспектор УМВД России по г. Пскову старший лейтенант полиции Артем Баранов поблагодарил Министра за высокую оценку своих действий и заверил, что впредь будет так же достойно выполнять служебные обязанности на благо Отечества и граждан, с гордостью носить полицейские погоны. Псковский полицейский во время пожара обеспечил эвакуацию жильцов из многоквартирного дома, в результате чего трагедии удалось избежать.

Государственная награда также вручена инспектору патрульно-постовой службы УМВД России по г. Тюмени лейтенанту полиции Егору Коневу, который вынес из горящей квартиры потерявшего сознание ребенка. У полицейского двое детей. Егор Конев отметил, что для него было важно спасти людей, особенно – малыша, и не допустить беды: «В этом и есть основной результат нашей работы – приносить пользу людям».

Трое сотрудников службы участковых уполномоченных полиции из Республики Бурятия награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения». Майор полиции Виктор Заяханов, старшие лейтенанты полиции Артур Сымбелов и Роман Серых втроем бросились в горящий дом и вывели оттуда семью с малолетними детьми. Артур Сымбелов заверил Министра, что он и его коллеги оправдают оказанное доверие в дальнейшей службе: «Готовность к действиям во внештатных ситуациях, способность быстро принимать решения и защищать попавших в беду людей – часть нашей профессии. А когда ты не один, а с надежными товарищами – любая задача выполнима. Эта история многому меня научила. Я понял, что во время дежурства может произойти все, что угодно. И полицейский всегда должен принимать правильные решения, действовать четко и хладнокровно».

Начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Северо-Эвенскому району Магаданской области майор полиции Алексей Федотов всегда приходит на помощь людям в экстремальных ситуациях. Он вынес пострадавшего из горящей квартиры. А через некоторое время в 20-градусный мороз вместе с женой – заместителем начальника отдела по борьбе с коррупционными преступлениями УЭБиПК УМВД России по Магаданской области подполковником полиции Еленой Рембе – спас еще одного человека. Мужчина замерзал в сугробе без верхней одежды. Супруги-полицейские нашли его, перенесли в теплый подъезд, укрыли одеялом и вызвали медиков. Обращаясь к Министру, Алексей Федотов сказал, что принять эту государственную награду для него – большая честь: «Я не считаю себя героем, так как моей целью было спасение людей и недопущение распространения огня. Каждый, оказавшийся на моем месте, поступил бы так же, ведь ничего нет дороже человеческой жизни».

Оперуполномоченный группы по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УЭБиПКУ УМВД России по Кировской области Линара Мубаракшина, возвращаясь домой в свой выходной день, заметила горящее здание. Она сообщила о происшествии в экстренные службы и принялась стучать в двери и окна, разбудив таким образом одного из жильцов. Затем, пройдя в строение, возле печи увидела газовый баллон, а в соседней комнате – спящего мужчину, который даже не догадывался, в какой опасности находится. Отважная девушка разбудила его и помогла выбраться наружу. Линара Мубаракшина тоже считает, что не сделала ничего особенного: «Это моя работа – помогать людям, оказавшимся в критической ситуации. Приходя на службу, мы давали клятву достойно выполнять свой служебный долг. И как офицер полиции я всегда буду ей следовать».

Инспекторы патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Сыктывкару лейтенант полиции Эдуард Шулепов и старший лейтенант полиции Валентин Шашнев получили сообщение от дежурного о пожаре на улице Юхнина. Через несколько минут они уже были на месте происшествия. Вбежали в подъезд и поднялись на второй этаж. У дверей горящей квартиры стояли бабушка с внучкой. Из-за паники и отравления угарным газом пенсионерка была дезориентирована и пыталась вернуться в свое жилище. Валентин Шашнев вынес девочку на улицу, а пожилую женщину вывел его напарник. Всего в тот день напарники эвакуировали из опасного места 19 человек. Эдуард Шулепов говорит, что сам отец, и когда увидел ребенка – сердце его дрогнуло: «В тот момент моими действиями руководили отцовские чувства. Опасения и страх отступили. Мы с коллегой четко понимали, что благополучный исход зависит только от нас. Поэтому предприняли все меры, чтобы помочь землякам быстро покинуть охваченное огнем здание и эвакуировать их на безопасное расстояние».

Специалист отделения кадров УМВД России по г. Туле Екатерина Кадильникова после окончания рабочего дня, узнав от соседки о возгорании жилого дома неподалеку, бросилась на выручку. Открыла калитку, вошла в задымленную комнату и обнаружила пострадавшего хозяина жилища. Сотрудница вывела его на улицу, а затем освободила запертую в вольере овчарку, которая могла сгореть заживо. «Прослужив много лет в органах внутренних дел, я убеждена, что помогать попавшим в беду людям – это долг каждого полицейского. И, несмотря на то, что сейчас работаю в кадровой службе, а не следователем или оперативником, всегда помню, что в первую очередь я - сотрудник полиции. А значит, в случае угрозы жизни человека должна сделать все возможное для его спасения. Раньше я была сотрудником патрульно-постовой службы. Опыт и навыки, которые я приобрела, очень пригодились мне в тот день», – сказала Екатерина Кадильникова, а затем поздравила всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

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