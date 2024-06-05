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В Кошкинском районе провели мероприятия по пропаганде госуслуг в электронном виде

5 июня 2024 14:57
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Граждане, могут воспользоваться всеми преимуществами электронных госуслуг без потери времени и качества.

Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят разъяснительные беседы с гражданами по оказанию государственных услуг в электронном виде.

Так, в Кошкинском районе инспектор ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Гнётов рассказал участникам дорожного движения, какие услуги по линии Госавтоинспекции в электронном виде можно получить, не выходя из дома. Старший лейтенант полиции Алексей Гнётов пояснил, что граждане, могут воспользоваться всеми преимуществами электронных госуслуг без потери времени и качества, отметил преимущества пользования госуслугами при получении водительского удостоверения по окончании автошколы и последующей регистрации приобретенного автомобиля.

Особое внимание полицейский акцентировал на Единый портал госуслуг, оплачивать штрафы ГИБДД можно со скидкой в размере 50% до истечения срока 20 дней. Таким образом, использование портала государственных услуг экономит не только время, но и деньги.

В заключение встречи старший лейтенант полиции еще раз поблагодарил граждан, которые уже зарегистрированы на сайте госуслуг, а тем, кто еще не успел этого сделать, напомнили об алгоритме регистрации на сайте госуслуг.

По окончанию беседы все водители получили специальные памятки с инструкциями по регистрации и пользованию единым порталом государственных услуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Полиция

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