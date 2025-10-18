В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр

189

Самара вошла в число городов, где создадут новые пространства для детского творчества и развития.

В 2026 году в кинотеатре «Художественный» откроется современное пространство, где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.

Одна из задач центра — создать пространство, где дети и их родители смогут не только познакомиться с историей, различными аспектами и тонкостями искусства кино, но и активно участвовать в образовательных и творческих мероприятиях. Для этого на площадке центра будут проводится мастер-классы, кинопоказы, выставки, лекции, интерактивные мероприятия с использованием современного мультимедийного оборудования.

В новой локации ребятам будут прививать интерес к культуре, искусству и истории своего региона, а также приобщать к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Кураторское сопровождение репертуара, использование семейных форматов – одни из акцентов проекта.

«Будем учить ребят работать в команде, поддерживать развитие критического мышления, интерес к саморазвитию и пониманию ценностей дружбы, взаимопомощи, важности созидательного труда и служения Отечеству, изучению истории и культурного наследия города. Даже само здание, в котором планируется расположить центр, – памятник архитектуры регионального значения», – отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

В малом зале кинотеатра пройдет ремонт, установят новые кинотеатральные кресла, освещение, кинопроекционный экран, лазерное оборудование для кинопроектора Bаrco.В арт-фойе появится интерактивное выставочное оборудование;-общедоступная библиотека; удобная мебель, стол для песочной анимации, наушники и база для тихих лекций и экскурсий.

Агентство социокультурных технологий и Нефтегорский краеведческий музей стали победителями отбора на открытие культурно-просветительских центров. Сама победа была непростой — на конкурс поступило рекордное количество заявок: 675 из 82 регионов России.

В рамках нацпроекта «Семья» детские культурно-просветительские центры будут созданы на базе государственных и муниципальных библиотек, музеев и домов культуры. Эти центры будут современными пространствами для развития детей, а регионы, прошедшие отбор, получат федеральные субсидии на ремонт, закупку оборудования и создание технологичных помещений, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО