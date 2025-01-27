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Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил Поволжскую академию образования и искусств

27 января 2025 15:57
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После обзорной экскурсии Антон Емельяненко пообщался со студентами учреждения.

25 января, в День российского студенчества, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия Московского. Вице-губернатор побывал в учебных аудиториях и ознакомился с деятельностью уникального учреждения – это первый подобный вуз в ПФО и третий в России. После обзорной экскурсии Антон Емельяненко пообщался со студентами учреждения.

Регулярно встречаться с представителями активной молодежи, студентами региональных университетов представителям областного Правительства поручил губернатор Вячеслав Федорищев.

Антон Емельяненко рассказал о планах развития региона, новой программе социально-экономического развития Самарской области до 2029 года. Подробно обсудили со студентами новые, перспективные отрасли, в том числе отрасль беспилотных авиационных систем.

«Конечно, мне интересно послушать не только вопросы и предложения, которые касаются развития сферы образования, родного вуза, но и идеи и проекты молодежи по развитию Тольятти и региона в целом, - отметил Антон Емельяненко. - В Тольятти новый глава, новая команда, здесь существуют вопросы, которые требуют максимального включения. У студентов много интересных, амбициозных проектов, которые мы можем выслушать и поддержать».

На встрече обсудили вопросы образования, благоустройства города, поддержки молодых семей и участников СВО, развития Самарской области.

Студенты смогли задать вице-губернатору свои вопросы. Студент 4 курса Павел Подорян спросил о том, как развивается Самарская область в условиях беспрецедентных санкций и непростой геополитической ситуации.

Вице-губернатор ответил, что, несмотря на вызовы последних лет, региону удалось преодолеть влияние негативных факторов и сохранить траекторию роста по многим показателям экономической деятельности.

«Наши крупнейшие предприятия смогли адаптироваться к таким условиям, нашли новых поставщиков из числа российских компаний, дружественных стран, мы продолжаем налаживать импортозамещение. Большое количество мер поддержки мы видим и на федеральном, и на региональном уровнях. К примеру, для малых и средних предприятий – программа льготного кредитования. Такая поддержка помогает бизнесу развивать производство и создавать новые рабочие места», - дополнил вице-губернатор.

Как подчеркнул Антон Емельяненко, управленческой команде региона предстоит много работы по развитию науки и технологий, формированию благоприятного инвестиционного климата, запуску крупных проектов, среди которых межвузовский кампус в Самаре. Проект реализуется при прямой поддержке Президента страны Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Реализация мер поддержки начинающих предпринимателей, разработчиков и инноваторов в этом году продолжится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать об инструментах поддержки начинающие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» и на портале mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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