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Вильфанд рассказал, в каком море в России самая теплая вода

30 июля 2021 23:46
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По словам Вильфанда, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали.

Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, на курортах черноморского побережья тоже очень теплая вода, но она потеплела гораздо позже, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе - 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже 1,5 месяца такое теплое море", - сказал он.

По словам Вильфанда, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали: с середины июня температура воды 23 градуса - такое бывает очень редко.

Он пояснил, что такая теплая вода случилась из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.

 

Фото из открытых источников

Теги: Вильфанд море теплая вода

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